Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika

Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı

05.05.2021 11:15
Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı, System.String[]

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere birçok sektörün etkili üretim yaptığı Bursa'dan geçen ay 1 milyar 360 milyon 214 bin dolarlık ürün ihraç edildi.

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere birçok sektörün etkili üretim yaptığı Bursa'dan geçen ay 1 milyar 360 milyon 214 bin dolarlık ürün ihraç edildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana Bursa'dan yaklaşık 200 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye dış satım yapıldı.

Nisanda İstanbul'un ardından en fazla ihracata imza atan ikinci il olan Bursa'nın dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşüş yaşanan ve 436 milyon 246 bin dolar gerçekleşen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 211,8 arttı.

Bursa'dan geçen ay yapılan 1 milyar 360 milyon 214 bin dolarlık ihracatla kentin bugüne kadarki en iyi nisan performansına ulaşıldı. Bu miktar, kentin 2021'deki aylık bazda en yüksek rakamı oldu. Daha önce en yüksek nisan performansı 1 milyar 248 milyon dolar ile 2019'da yakalanmıştı.

Ocak-nisan döneminde ise 2020'ye göre yüzde 26,5 artış gösteren Bursa'nın ihracatı 4 milyar 606 bin dolardan, 5 milyar 60 milyon 78 bin dolara yükseldi.

Nisanda en fazla ihracat Almanya, Fransa ve İspanya'ya

Bursalı sanayiciler nisanda en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracat geçen yılın nisan ayına göre yüzde 227,9 artışla 60 milyon 891 bin dolardan, 199 milyon 660 bin dolara çıktı.

Nisanda en fazla ihracatın yapıldığı ikinci ülke ise Fransa oldu. Özellikle otomotiv ağırlıklı ihracatın gerçekleştirildiği Fransa'ya dış satım 37 milyon 760 bin dolardan 154 milyon 18 bin dolara yüzde 307,9 artış gösterdi.

Listenin üçüncü sırasındaki İspanya'ya geçen yıl nisanda dış satım 21 milyon 722 bin dolar iken bu senenin aynı ayında yüzde 424,9 artışla 114 milyon 30 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörel bazda liderlik otomotiv endüstrisinde

Kentin dış satımında otomotiv endüstrisi önemli rol üstlendi. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların aralarında olduğu Bursa'nın otomotiv endüstrisinin nisan ihracatı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 343 artarak 667 milyon 453 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, ocak-nisan döneminde ise yine 2020'nin aynı aylarına kıyasla ihracatını yüzde 21 yükselterek 2 milyar 569 milyon 999 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bursa'dan geçen ay yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 190,9'luk artışla 145 milyon 474 bin, tekstil ve ham maddeleri dış satımı ise yüzde 321,6'lık artışla 107 milyon 579 bin dolar olarak kaydedildi.

Türkiye, dolar, Nisan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi! Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! İmamoğlu'ndan 'El bağlama' incelemesine esprili gönderme! Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı

Son Dakika Haberleri
13:59 Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu
13:59 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu
13:48 Sunucu Ebru Baki'yi hedef alan Devlet Bahçeli'nin yardımcısına, kanaldan yanıt geldi
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
13:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası açtı
12:26 Rol verme bahanesiyle oyuncuya cinsel istismarda bulundu, 19 yıl hapsi istendi!
12:18 Endonezya'da koronavirüs test skandalı! Test için kullanılan çubuklar yıkanıp satılmış!
12:03 CHP'den bir Muharrem İnce istifası daha! Gaye Usluer, partiden ayrıldı
12:00 Bakan Varank'tan, "Eksik yanınız var mı?" sorusuna esprili yanıt
12:00 Thodex vurguncusu firari mi yoksa rehine mi? Sır perdesini son görüşme aralayacak
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Bruma için harekete geçti Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Bruma için harekete geçti         
13:49
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı 20 yaş akımına uyan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü! Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaştı         
13:35
"Adınız cinayete karıştı" diyerek 5 kişiyi dolandıran suç örgütü liderinin savunması pes dedirtti         
12:04
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya akımına katıldı, paylaştığı fotoğraf görenleri gülümsetti         
11:33
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu, bu sefer maske takmadığı için gözaltına alındı         
11:17
Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı         
11:04
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular Balıkçılardan ilginç av! Hamsi ararken şamandıra buldular         
10:44
Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor Tam kapanmada haller ile marketler arasındaki fiyat farkı yüzde 1250'ye kadar çıkıyor         
10:42
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:00
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 14:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement