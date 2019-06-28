BURSA 10 araçla sürpriz evlenme teklifi
27 dakika önce
10 araçla sürpriz evlenme teklifiBursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can, sevgilisi Gülçin Taşbaş'a, 10 araç üzerine 'Benimle evlenir misin' yazdırarak sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:43 Kaynak: DHA
10 araçla sürpriz evlenme teklifi Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde yaşayan Ali Can
, sevgilisi Gülçin Taşbaş'a, 10 araç üzerine 'Benimle evlenir misin' yazdırarak sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.
İnegöl ilçesinde yaşayan Ali Can (22), bir yıldır görüştüğü sevgilisi Gülçin Taşbaş'a (20) evlenme teklifinde bulunmak için arkadaşlarıyla plan yaptı. Kültür Park içerisinde yan yana park edilen 10 aracın açılan kaputlarına pankartlar halinde 'Benimle evlenir misin' yazısı paylaştırılarak yazıldı. Kız arkadaşını evinden araçla alıp Kültür Park'a getiren Can, ile Taşbaş parka giriş yapınca meşaleler yakıldı. O sırada sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Ali Can Evet cevabını aldı. Gülçin Taşbaş, Benim için sürpriz oldu. Çok mutluyum dedi.
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