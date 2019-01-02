Bursa 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu, Çok Az Kişi Fark Etti
1 saat önce
10 metre ileride duran kayıp ilanındaki çocuğu, çok az kişi fark ettiBursa'nın Gemlik ilçesinde yerel bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deney ilgi çekti.
10 metre ileride duran kayıp ilanındaki çocuğu, çok az kişi fark etti Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde yerel bir internet televizyonunun yapmış olduğu sosyal deney ilgi çekti. 'Kayıp küçük kız' el ilanı dağıtılan noktanın 10 metre ilerisinde duran 'ilandaki kayıp kızı' çok az kişi farketti.
Gemlik'te yapılan sosyal deneyde 8 yaşındaki bir çocuğun ilk önce fotoğrafı çekildi, ardından kayıp ilanı hazırlandı. Hazırlanan kayıp ilanı daha sonra Gemlik'in en işlek caddelerinden olan İstiklal Caddesi
'nde dağıtılmaya başlandı. İlanları eline alan vatandaşlar ilanı incelemeye başladı. Ancak pek çok kişi ilanı aldıkları yerin 10 metre ilerisinde duran 'ilandaki çocuğu' göremedi. Bazı vatandaşların da ilana tepkisiz kalması gözden kaçmadı. İlanı eline alıp dikkatlice inceleyenler ise kayıp ilanında yer alan çocuğu görür görmez tanıdılar. İlanı alıp çocuğu görmeyen vatandaşlara caddenin sonunda işin aslı anlatıldı. Çocuğun aslında kaybolmadığını anlayanlar önce sevindi, daha sonrasında dikkatsizliklerinden dolayı üzüldü. Videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla tüm dikkatler deneye çevrilirken, pek çok sosyal medya kullanıcısı ise farkındalığı artırmak için videoyu kendi hesaplarında paylaştı.
'İNSANLAR DİKKAT ETMİYOR'
Sosyal deneyi hazırlayan ekibin başında olan Serkan Kaynar
yaptığı açıklamada, 'Biz bu sosyal deneyi son zamanlarda bu tip ilanların sayısının ne yazık ki artmasından dolayı yaptık. Çünkü bu ilanların sayısı çok fazla olduğu için pek çok insan dikkat etmiyor. Sadece sosyal medyada paylaşıp geçiyorlar. Ama bu hayatın bir de gerçekleri var, bu gerçekleri unutmamamız gerekiyor. Belki o ilandaki kişiyi ve çocuğu siz de görebilirsiniz' diyerek herkesi empati yapmaya çağırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:39 Kaynak: DHA
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