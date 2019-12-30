Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika

Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

6 saat önce

11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35) bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı.

11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35) bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında, 'Adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın Huzur Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Yılmaz, evin çatısına çıkıp, kaçtı. İzini kaybettiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bir süre sonra Yılmaz'ın halk otobüsüne bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, plakasını belirlediği halk otobüsünü itfaiye kavşağında durdurdu. Otobüste yakalanıp, gözaltına alınan Cuma Yılmaz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yılmaz, cezaevine gönderildi.

Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 07:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
01:54 Sakarya'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika
01:52 DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Son Dakika
01:46 Metruk bina kısmen çöktü - Son Dakika
01:46 Libya'daki çatışmalarda 10 Hafter milisi öldürüldü - Son Dakika
01:32 Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 01:56:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]