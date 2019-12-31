Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı - Son Dakika
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Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

6 saat önce

11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35) bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı.

11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cuma Yılmaz (35) bindiği halk otobüsünde, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında, 'Adam yaralama', 'yağma' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası verilen Cuma Yılmaz'ın Huzur Mahallesi'nde olduğunu tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisi fark eden Yılmaz, evin çatısına çıkıp, kaçtı. İzini kaybettiren şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, bir süre sonra Yılmaz'ın halk otobüsüne bindiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, plakasını belirlediği halk otobüsünü itfaiye kavşağında durdurdu. Otobüste yakalanıp, gözaltına alınan Cuma Yılmaz, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Cuma Yılmaz, cezaevine gönderildi.

Bursa 11 yıl hapis cezası olan şüpheli, halk otobüsünde yakalandı

Cuma Yılmaz, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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