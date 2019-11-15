Son Dakika Haberleri: Bursa 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'pet şişe refiye' yakalandı
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Bursa 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'pet şişe refiye' yakalandı

6 saat önce

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandıBursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

Bursa'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları pet şişe ile açarak hırsızlık yaptığı için 'Pet şişe Refiye' lakabıyla aranan Refiye Aksu, yakalanıp, tutuklandı.

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'pet şişe refiye' yakalandı

Bursa, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:31 Kaynak: DHA
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