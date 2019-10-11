Son Dakika Haberleri: Bursa 13'üncü kattan atlayan azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı
Son Dakika Güncel Bursa 13'üncü kattan atlayan azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı

Bursa 13'üncü kattan atlayan azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı

1 saat önce

Bursa'da, iş merkezinin 13'üncü katına çıkan Azerbaycan uyruklu Elmira M. (54), pencereden atlayarak, yaşamına son verdi.

Bursa'da, iş merkezinin 13'üncü katına çıkan Azerbaycan uyruklu Elmira M. (54), pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu.

Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 13 katlı iş merkezinde meydana geldi. İş merkezine gelen Elmira M., asansöre binerek, en üst kata çıktı. 13 katta pencerelerden birini açan Elmira M., kendisini boşluğa bıraktı. Azeri kadının beton zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Elmira M.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise Elmira M.'nin cebinde, Azerice yazılı intihar notu buldu. Elmira M.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Polis ekiplerinden detaylar

-Olay yerinden görüntüler

-İş merkezinden görüntüler

-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜBURSA,(DHA

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Bursa 13'üncü kattan atlayan azeri kadın öldü, cebinden intihar notu çıktı

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
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