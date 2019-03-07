Son Dakika Haberleri: Bursa 14 Yaşındaki Genç, Kavganın Arasında Kalarak Silahla Yaralandı

Bursa 14 Yaşındaki Genç, Kavganın Arasında Kalarak Silahla Yaralandı

10 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi ile yoldan geçmekte olan 14 yaşındaki Umutcan P., bacağından yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz iki kişi arasında çıkan kavgada, taraflardan birinin belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi ile yoldan geçmekte olan 14 yaşındaki Umutcan P., bacağından yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan biliye göre, sokak üzerindeki kimliği belirsiz iki kişi arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada belindeki tabancayı çıkartan taraflardan biri ateş açmaya başladı. Bu sırada sokaktan geçmekte olan 14 yaşındaki Umutcan P., bacağına isabet eden kurşun ile yaralandı. Olayından ardından kavga eden taraflar kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya tutuşan ve silahı ateşleyen tarafları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:25 Kaynak: DHA

kavga, İnegöl, Bursa, Güncel
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