BURSA 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bursa 'da çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karşınca, 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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