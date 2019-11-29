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Bursa-15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü

6 saat önce

15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2)TOPRAĞA VERİLDİBursa'da, formasını giydiği amatör futbol kulübünde antrenman yaptığı sırada, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Veysel Can Sevinç (15), Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi'nde toprağa verildi.

15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'da, formasını giydiği amatör futbol kulübünde antrenman yaptığı sırada, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Veysel Can Sevinç (15), Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi'nde toprağa verildi. Dorak Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Sevinç'in okul ve futbol takımındaki arkadaşları, yakınları ile sevenleri katıldı. Sevinç'in ailesinin ayakta durmakta güçlük çektiği, yakınlarının ise gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Öte yandan baba İrfan Sevniç, oğlunun tabuta sarılarak göz yaşı döktü.

Sevinç, kılınanan namazın ardından Dorak Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Cenaze namazından görüntüler

Kamera Hayrettin GÖKBURSA,(DHA)

Bursa-15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü

Kalp Krizi, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:55 Kaynak: DHA
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