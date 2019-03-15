Bursa, 17. kez kitapla buluşuyor
1 saat önce
Bursa 17. Kitap Fuarı, 9-17 Mart tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Bursa
17. Kitap Fuarı, 9-17 Mart tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:40
Engin Altan Düzyatan ve Tarkan Gibi İsimler Ara Güler'in Kitabını Almak İçin Yarışa Girdi
Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu
Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
Samsun'da 2 Bin 300 Yıllık Kaya Mezarları Yoğun İlgi Görüyor