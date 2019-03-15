Son Dakika Haberleri: Bursa, 17. kez kitapla buluşuyor

Bursa, 17. kez kitapla buluşuyor

1 saat önce

Bursa 17. Kitap Fuarı, 9-17 Mart tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bursa, 17. kez kitapla buluşuyor, System.String[]
Bursa 17. Kitap Fuarı, 9-17 Mart tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:40 

Bursa, Ekonomi
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