Son Dakika Haberleri: Bursa 17. Kitap Fuarı Başlıyor

Bursa 17. Kitap Fuarı Başlıyor

1 saat önce

Bursa'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen kitap fuarı, 9-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bursa 17. Kitap Fuarı Başlıyor, System.String[]
Bursa'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen kitap fuarı, 9-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre fuar, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yer alacak.

Fuar boyunca Gülten Dayıoğlu, İlber Ortaylı, Ayşe Kulin, Ahmet Ümit ve Azra Kohen'in de aralarında olduğu çok sayıda yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

Bursa Kitap Fuarı'nda, çocuklar ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmaları da yapılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesince hazırlanan "Karagöz-Hacivat gölge oyunu" ve Bursa Yaşam Kültürü Müzesinin masal okuma etkinliklerine küçük ziyaretçiler konuk olacak. Söyleşi ve imza günü etkinliklerinde ise pek çok çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla bir araya gelecek.

Girişin ücretsiz olduğu fuar her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 17 Mart'ta ise 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Kültür Sanat
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