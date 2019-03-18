Bursa 17. Kitap Fuarı sona erdi

Bursa 17. Kitap Fuarı rekor ziyaretçi sayısıyla sona erdi.

Bursa 17. Kitap Fuarı rekor ziyaretçi sayısıyla sona erdi. Fuarı 90 bin 480'i öğrenci olmak üzere 324 bin kitapsever ziyaret etti.

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