Bursa 17. Kitap Fuarı sona erdi
38 dakika önce
Bursa 17. Kitap Fuarı rekor ziyaretçi sayısıyla sona erdi.
Bursa 17. Kitap Fuarı rekor ziyaretçi sayısıyla sona erdi. Fuarı 90 bin 480'i öğrenci olmak üzere 324 bin kitapsever ziyaret etti.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:45
Eşini Öldürdü, Cesediyle Saatlerce Dolaşıp Polise Teslim Oldu
Sembol Haline Gelen Camisiz Minare Görenleri Hayrete Düşürüyor
Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü
Erdoğan'ın Sağ Kolu Olan Şehit Erol Olçok'un Eşi: Şehitleri Kaça Sattınız?