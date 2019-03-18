Son Dakika Haberleri: Bursa 17. Kitap Fuarı sona erdi

Bursa 17. Kitap Fuarı sona erdi

38 dakika önce

Bursa 17. Kitap Fuarı rekor ziyaretçi sayısıyla sona erdi.

Bursa 17. Kitap Fuarı sona erdi, System.String[]
Bursa 17. Kitap Fuarı rekor ziyaretçi sayısıyla sona erdi. Fuarı 90 bin 480'i öğrenci olmak üzere 324 bin kitapsever ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:45 

Bursa, Ekonomi
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