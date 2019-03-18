Bursa 17. Kitap Fuarı" Sona Erdi

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen "Bursa 17. Kitap Fuarı"na geçen yıla göre yüzde 18,7 artışla 324 bin kişi ziyarette bulundu.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen "Bursa 17. Kitap Fuarı"na geçen yıla göre yüzde 18,7 artışla 324 bin kişi ziyarette bulundu.



TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, 9 Mart'ta açılan fuarın Bursa

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesinin destekleriyle organize edildiği belirtildi.



Fuarı geçen yıla göre yüzde 18,7 artışla 324 bin

kitapseverin ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Bursa Kitap Fuarı'nı okullarıyla ziyaret eden öğrenci sayısı da 90 bin 480'e

ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta

sonunda yoğunlaştı.

Bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen fuar,

90 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. 9 gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza

günlerinde yüzlerce yazar, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Fuarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı tüm ziyaretçilerimize, katılımcılarımıza ve yazarlarımıza

teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl Bursa Kitap Fuarı'nda tekrar bir arada olmayı diliyoruz."

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