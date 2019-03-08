Bursa 17. Kitap Fuarı yarın açılıyor

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 17. Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor.

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 17. Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor.

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