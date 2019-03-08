Son Dakika Haberleri: Bursa 17. Kitap Fuarı yarın açılıyor

Bursa 17. Kitap Fuarı yarın açılıyor

1 saat önce

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 17. Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor.

Bursa 17. Kitap Fuarı yarın açılıyor, System.String[]
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 17. Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:05 

Türkiye, Bursa, Ekonomi
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