Bursa 17. Kitap Fuarı Ziyaretçi Rekoruyla Sona Erdi
15 dakika önce
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uludağ Üniversitesi desteği ile düzenlenen Bursa 17. Kitap Fuarı, 17 Mart 2019 Pazar akşamı saat 19.00'da ziyaretçi rekoruyla sona erdi.
Fuarı, geçtiğimiz yıla oranla %18,7 artışla 324 bin kitapsever ziyaret etti.
Bursa Kitap Fuarı'nı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı da rekor kırarak 90.480'e ulaştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yetişkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle ikinci hafta sonunda yoğunlaştı.
Bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen Bursa 17. Kitap Fuarı, 90 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı. Dokuz gün boyunca düzenlenen etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:26 Kaynak: Bültenler
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