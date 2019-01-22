Son Dakika Haberleri: Bursa 17 Yaşındaki Genç, 10 Kişilik Gruba Av Tüfeğiyle Ateş Açtı 5 Yaralı

Bursa 17 Yaşındaki Genç, 10 Kişilik Gruba Av Tüfeğiyle Ateş Açtı 5 Yaralı

1 saat önce

17 yaşındaki genç, 10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı 5 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kavga ettiği grubun üzerine av tüfeğiyle ateş açan Mehmet Can Ş. (17), 5 kişiyi yaraladı.

17 yaşındaki genç, 10 kişilik gruba av tüfeğiyle ateş açtı 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iddiaya göre kavga ettiği grubun üzerine av tüfeğiyle ateş açan Mehmet Can Ş. (17), 5 kişiyi yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide toplanan 15 kişilik grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mehmet Can Ş., iddiaya göre evine giderek av tüfeği aldı. Kavganın olduğu yere geri gelen Mehmet Can Ş., av tüfeğiyle 10 kişilik gruba doğru ateş açtı. Mehmet Can Ş'nin ateş açmasıyla Mehmet C. (16), Samet Bayram (18), Kemal Kıyar (19), Ahmet Bayram (19) ve Emircan K. (15) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, 5 kişiyi yaralayan Mehmet Can Ş.?yi olayda kullandığı tüfekle birlikle yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: DHA

İnegöl, Mehmet Can, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Bir Askerle Birlikteyim" Sözü, 3 Çocuk Annesi Kadının Sonu Oldu Ziyaret Saatini Kaçıran Hasta Yakınları, Güvenlik Görevlilerine Saldırdı! Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltı Var

Ölüyle Selfie Çeken Mezarcı Hakkında Dava Açıldı Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 00:51:25. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa 17 Yaşındaki Genç, 10 Kişilik Gruba Av Tüfeğiyle Ateş Açtı 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]