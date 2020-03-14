Bursa 18. Kitap Fuarı, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını erken kapatacak - Son Dakika

Bursa'da 7 Mart'ta başlayan "Bursa 18'inci Kitap Fuarı", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bugün sona erecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın normal şartlarda 15 Mart saat 19.00'a kadar süreceği hatırlatıldı.

Okurlara ve katılımcı yayınevlerine teşekkür edilen açıklamada, "Bursa 18'inci Kitap Fuarı'nın koronavirüse karşı önlem olarak 14 Mart saat 18.00 itibarıyla sona erdiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Önümüzdeki yıl düzenlenecek Bursa 19'uncu Kitap Fuarı'nda yeniden buluşmak dileğiyle." ifadesi kullanıldı.