BURSA 19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine sürpriz doğum günü - Son Dakika

19 Mayıs'ta doğan lise öğrencilerine sürpriz doğum günü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda dünyaya gelen 3 lise öğrencisine doğum günü sürprizi yapıldı.

İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve bir grup öğretmen ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda dünyaya gelen 3 lise öğrencisini evlerinde ziyaret etti. Ziyarette, bugün 18 yaşına giren Beyzanur Kara ve Elif Taşçı ile 17'nci yaş günü olan Gizem Azık'ın doğum günleri pasta kesilerek kutlandı. Öğrencilere ayrıca hediyeler verildi.