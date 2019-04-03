Bursa 2 Bin 500 Yıllık Tarihi Surları Çirkin Saldırı

2 bin 500 yıllık tarihi surları çirkin saldırıBursa'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin 500 yıllık İznik Surları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek tahrip edildi.

2 bin 500 yıllık tarihi surları çirkin saldırı



Bursa'nın İznik ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan 2 bin 500 yıllık İznik Surları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verilerek tahrip edildi.



İznik ilçesini çevreleyen 4 bin 970 metrelik surlara, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Erken Bizans dönemine ait olan 2 bin 500 yıllık surların Yenişehir Kapı bölümünde küçük bir alan, yanında ateş yakılınca siyaha büründü. Vatandaşların şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday olan İznik Surları'na yapılan çirkin saldırıya tepki gösteren nakkaş Yalçın Öztürk, 'Bu surlar, insanlardan çektiğini ne Haçlı ordularından ne doğal afetlerden çekti. 2 bin 500 yıllık tarihe böylesine zarar verilir mi Yazıklar olsun" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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