Son Dakika Haberleri: Bursa 2 Bin 600 Yıllık Gölyazı Mahallesi, Dönemin Sağlık Merkezi Çıktı-2

Bursa 2 Bin 600 Yıllık Gölyazı Mahallesi, Dönemin Sağlık Merkezi Çıktı-2

1 saat önce

Bursa 2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi, dönemin sağlık merkezi çıktı-2(DRONE)(Tür: Yurt)

Bursa 2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi, dönemin sağlık merkezi çıktı-2(DRONE)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:35 Kaynak: DHA

Gölyazı, Bursa, Güncel
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