Bursa 2 Bin 600 Yıllık Gölyazı Mahallesi, Dönemin Sağlık Merkezi Çıktı-2
1 saat önce
Bursa 2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi, dönemin sağlık merkezi çıktı-2(DRONE)(Tür: Yurt)
Bursa
2 bin 600 yıllık Gölyazı
Mahallesi, dönemin sağlık merkezi çıktı-2(DRONE)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:35 Kaynak: DHA
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