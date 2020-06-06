BURSA 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar odası, çiftçilerin deposu haline geldi - Son Dakika

2 bin yıllık Roma dönemine ait mezar odası, çiftçilerin deposu haline geldi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, milattan önce Roma dönemine ait 2 bin yıllık anıt mezar odasının, çiftçiler tarafından depo olarak kullanılması dikkat çekti.

Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki bir tarlanın ortasında keşfedilen ve içerisinde Roma dönemine ait yazılar ve kabartmalar bulunan mezar odası, İznik Müze Müdürlüğü tarafından da tescillenmişti. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen anıt mezar odasının, bugünlerde çiftçiler tarafından depo olarak kullanılması ise şoke etti. Mezar odasının içerisinde çiftçilere ait ilaçlama tankeri ve sulama boruları yer alırken, mezar odasının içerisinde ısınmak için de ateş yakıldığı gözlemlendi. Tarihi eserin bulunduğu arazinin sahibi İsmail Zeybek, "Tarihi eser, arazimin içerisinde yer alıyor, yakınlarında da maden ocağı var. Buradaki tarihi eserin zarar görmesini istemiyoruz" diye konuştu. Bölgeye gelen turistlerin de şaşkınlık yaşadığı manzaraya vatandaşlar da tepki göstererek, tarihi esere ilişkin önlem alınmasını istedi.