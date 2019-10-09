Son Dakika Haberleri: Bursa 2 bin yıllık tarihi eser, magandaların hedef tahtası haline geldi
Son Dakika Güncel Bursa 2 bin yıllık tarihi eser, magandaların hedef tahtası haline geldi

Bursa 2 bin yıllık tarihi eser, magandaların hedef tahtası haline geldi

31 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri olan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası haline geldi.

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri olan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası haline geldi. Dikilitaşın üzerinde bulunan çok sayıda mermi deliğini görenler, duruma tepki gösteriyor.

İznik ilçesinde, M.S. 1'inci yüzyılda Roma'nın soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan dikilitaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin hedef tahtası haline geldi. Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında, çok sayıda mermi deliğine rastlandı. Ateş edilerek tahrip edilen eseri gören bölge halkı ise duruma tepki gösterdi. Bölge sakinlerinden Eşref Kuş, Bunu yapanlara yazıklar olsun. Hedef tahtası yapmışlar. Tarihimizi yıkmaya çalışmışlar dedi. Hayrettin Öğren ise Dikilitaş eskiye dayanan bir eser. Hedef alınmış, kurşunlanmış. Biz gelen turistlere burayı gösteriyoruz. Bu saldırıyı yapanları kınıyoruz diye konuştu.

Öte yandan jandarma ekipleri, dikilitaşı hedef tahtası haline getiren kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Bursa 2 bin yıllık tarihi eser, magandaların hedef tahtası haline geldi

Dikilitaş, Bursa, İznik, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:00 Kaynak: DHA
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