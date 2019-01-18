Son Dakika Haberleri: Bursa 2 Yaşındaki Miran, Şeker Zannederek İçti, Hastanelik Oldu

Bursa 2 Yaşındaki Miran, Şeker Zannederek İçti, Hastanelik Oldu

50 dakika önce

2 yaşındaki Miran, şeker zannederek içti, hastanelik olduBursa'nın İnegöl ilçesinde odada unutulan antibiyotiği şeker zannederek içen 2 yaşındaki Miran Ali Atman, hastanelik oldu.

2 yaşındaki Miran, şeker zannederek içti, hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde odada unutulan antibiyotiği şeker zannederek içen 2 yaşındaki Miran Ali Atman, hastanelik oldu.

İnegöl'ün Akhisar mahallesinde ikamet eden Habip ve Fatma Atman çiftinin 2 yaşındaki Miran Ali, odada unutulan antibiyotik hapı gördü. Hapı eline alan bebek, şeker zannettiği ilacı ağzına atıp yuttu. Kısa bir süre sonra odaya giren ailesi, hapı yutan bebeğin fenalaştığını görünce apar topar özel araçla Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüler. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda sağlık değerlerinin normalin üzerinde olduğu tespit edilen bebek, çocuk servisine alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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