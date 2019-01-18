Bursa 2 Yaşındaki Miran, Şeker Zannederek İçti, Hastanelik Oldu

2 yaşındaki Miran, şeker zannederek içti, hastanelik olduBursa'nın İnegöl ilçesinde odada unutulan antibiyotiği şeker zannederek içen 2 yaşındaki Miran Ali Atman, hastanelik oldu.

2 yaşındaki Miran, şeker zannederek içti, hastanelik oldu



Bursa'nın İnegöl ilçesinde odada unutulan antibiyotiği şeker zannederek içen 2 yaşındaki Miran Ali Atman, hastanelik oldu.



İnegöl'ün Akhisar mahallesinde ikamet eden Habip ve Fatma Atman çiftinin 2 yaşındaki Miran Ali, odada unutulan antibiyotik hapı gördü. Hapı eline alan bebek, şeker zannettiği ilacı ağzına atıp yuttu. Kısa bir süre sonra odaya giren ailesi, hapı yutan bebeğin fenalaştığını görünce apar topar özel araçla Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdüler. Acil serviste yapılan tetkikler sonucunda sağlık değerlerinin normalin üzerinde olduğu tespit edilen bebek, çocuk servisine alındı.



Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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