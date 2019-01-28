Son Dakika Haberleri: Bursa - 20 Metre Yüksekten Dere Yatağına Düşerek Öldü

Bursa - 20 Metre Yüksekten Dere Yatağına Düşerek Öldü

55 dakika önce

20 metre yüksekten dere yatağına düşerek öldüBURSA'da arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca (58) tuvaletini yaparken, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa - 20 Metre Yüksekten Dere Yatağına Düşerek Öldü, System.String[]
20 metre yüksekten dere yatağına düşerek öldü

BURSA'da arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca (58) tuvaletini yaparken, yaklaşık 20 metre yükseklikten dereye düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Atlas Köyü mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak üzere ormanlık alana giden Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Tunca, yüksek bir kesimde tuvaletini yaparken, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybedince, yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve NAK ekipleri sevk edildi. Araziyi tarayan ekipler Tunca'nın cansız bedenini dere yatağında buldu. Kafasını taşa çarparak hayatını kaybettiği belirlenen Tunca'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Tunca, 3. Sayfa
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