Bursa 20 Yaşındaki Muhtar Adayı, Seçim Çalışmalarına Başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi muhtarlığına aday olan 20 yaşındaki Oktay Garip, seçim çalışmalarına start verdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi muhtarlığına aday olan 20 yaşındaki Oktay Garip, seçim çalışmalarına start verdi. İlk olarak Akhisar Mahallesi mevcut muhtarı Metin Kelebek'i ziyaret eden genç muhtar adayı, mahalle sakinlerinden destek istedi.



İnegöl'ün Akhisar Mahallesi Muhtarlığı için aday olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ön lisans mezunu Oktay Garip, çalışmalara başladı. En genç muhtar adayı Garip, muhtar olması halinde hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini açıkladı. İlk olarak Akhisar Mahallesi mevcut muhtarı Metin Kelebek'i ziyaret eden genç muhtar adayı, kendisinden destek istedi. Garip, "Akhisar Mahallesi'nde doğdum ve mahallemizdeki okullarda eğitim gördüm. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümünde yüksek öğretimimi tamamladım. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi yerel yönetimler bölümünde okuyorum. 20 yaşındayım. Mahalleme hizmet odaklı çalışmalar yapmak istiyorum. Hizmet için aday oldum. Büyüklerimden ve mahalle sakinlerinden destek aldım. Seçilme yaşının 18'e indirilmesi gençler için büyük avantaj. Gençlerin her alanda görev yapması önemli. Geleceği, gençlerin yönetmesi güzelö dedi. Hedeflerinden bahseden Garip, 'Hedeflerim; yetersiz sağlık ocağımızı yenilemek istiyorum. Yeni bir okul projesi için çalışacağım. Mahallemizin içme suyu sorununu çözmek istiyorumö İfadelerini kullandı.



GENÇ ADAYA BAŞARILAR DİLEDİ



Akhisar Mahallesi mevcut Muhtarı Metin Kelebek ise, 'Genç kardeşimize başarılar diliyorum. Gelecek gençlerindir. Kendisine tavsiyelerde bulunduk. Seçimlerde ben de tekrar adayım. Gençlerimizi seviyoruz. Gençlerinde her alanda görev yaparken, tecrübe kazanmaları iyi olacaktırö dedi.

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