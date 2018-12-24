Bursa 200 Yıllık Mayadan Geleneksel Ekmek Üretiyor
38 dakika önce
Bursa'da 1890'dan günümüze ekmek üreten ailenin 3'üncü kuşak temsilcisi olan Hakan Doğan, 200 yıllık olduğunu belirttiği mayadan geleneksel ekmek üretimi gerçekleştiriyor.
Bursa
'da 1890'dan günümüze ekmek üreten ailenin 3'üncü kuşak temsilcisi olan Hakan Doğan, 200 yıllık olduğunu belirttiği mayadan geleneksel ekmek üretimi gerçekleştiriyor. Kullandıkları tarihi mayayı Gümüşhane
'den aldıklarını belirtip, "En eski mayayı araştırıp Gümüşhane'de Çiçekli Köyü
'nden bulduk ve yaklaşık 2 asırlık maya" dedi. Osmangazi
ilçesi Akpınar
Mahallesi'nde unlu mamüller üzerine işyeri bulunan Hakan Doğan 2 asırlık mayadan ekmek üretiyor. Ailesinin 1890'dan beri ekmek üretimi gerçekleştirdiğini ve kullandıkları mayanın da 2 asırlık maya olup Gümüşhane'nin Çiçekli Köyün'nden getirildiğini belirten 3'üncü kuşak üretici Doğan, "120 yıldır ekmek üreten bir ailenin en küçük ferdiyim. Ailem 1890'da ekmek üretmeye başlamış. Ekmek üretiminde eski usulleri tamamen bilen bir aileden yetiştim. Herkes yeni yeni ekşi mayalı ekmekler yapmaya başlarken, biz de tekradan eskiye atalarımızın yaptığı ekmeğe geri dönüş yaptık. Bunun için de en eski mayayı araştırıp, Gümüşhane'den Çiçekli Köyü'nden bulduk ve yaklaşık 2 asırlık maya. Bu maya ile ekmeklerimizi üretiyoruz. Bu geleneksel ekmeklerde ekşi maya kullanıyoruz ve yaklaşık 24 saat fermente oluyor" şeklinde konuştu.
'FIRINDAN ÇIKINCA ANADOLU KOKUYOR'
Ürettikleri ekmeklerde de geleneksel buğday kullandıklarını belirten üretici, "Bu geleneksel ekmeklerde aynı zamanda geleneksel buğdayları tercih ediyoruz. Bizde yaklaşık 42 çeşit ekmek var. Yerli buğdayları tercih ediyoruz. Gerçi diğer ekmeklerimizde de yörelerine göre buğdayları seçiyoruz ama bunlarda özellikle atalık buğdayların olmasını istiyoruz. Onun da ayrı lezzeti, dokusu olduğunu bildiğimizden onları daha çok tercih ediyoruz ve ekşi mayaya da çok ciddi manada yakışıyor. Fırından çıktığında buram buram Anadolu kokuyor. Çok tercih ediliyor bu ekmekler. Artık beyaz ekmekten daha ziyade, bu tarz ekmekler daha çok tercih ediliyor. Eskiden çok az üretiyorduk. Şimdi üretimimizin çoğunu bu tipteki ekmeklere kaydırdık. Bu ekmekle ilgili de oldukça yoğun bir talep var" ifadelerini kullandı. İşyerinden sürekli alışveriş yaptığını ve ekşi mayalı ekmeğin çok lezzetli olduğunu belirten Serkan Tan
da, "Oğlumla sabahları geliyoruz buraya. Ekşi mayalı ekmekleri var. 2 asırdır ürettikleri. Çok farklı bir tat ve aroması var. Herkese tavsiye ederim bu ekmeği. Gerçekten çok güzel bir ekmek" sözlerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:22 Kaynak: DHA
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