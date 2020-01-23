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Bursa 2021'de ulaşımda sıfır sorun hedefliyor
14 dakika önce
Toplam 17 organize sanayi bölgesinde ürettiği değerle sanayinin lokomotifi Bursa, artık Türkiye'nin Otomobili'nin de ev sahibi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in ilk çeyreği için hedeflerini büyüttüklerini söyledi.
Toplam 17 organize sanayi bölgesinde ürettiği değerle sanayinin lokomotifi Bursa, artık Türkiye'nin Otomobili'nin de ev sahibi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in ilk çeyreği için hedeflerini büyüttüklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:29
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