Bursa 2021'de ulaşımda sıfır sorun hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bursa 2021'de ulaşımda sıfır sorun hedefliyor - Son Dakika Ekonomi

Bursa 2021'de ulaşımda sıfır sorun hedefliyor

14 dakika önce

Toplam 17 organize sanayi bölgesinde ürettiği değerle sanayinin lokomotifi Bursa, artık Türkiye'nin Otomobili'nin de ev sahibi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in ilk çeyreği için hedeflerini büyüttüklerini söyledi.

Bursa 2021'de ulaşımda sıfır sorun hedefliyor, System.String[]

Toplam 17 organize sanayi bölgesinde ürettiği değerle sanayinin lokomotifi Bursa, artık Türkiye'nin Otomobili'nin de ev sahibi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021'in ilk çeyreği için hedeflerini büyüttüklerini söyledi.

Alinur Aktaş, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:29 
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