Son Dakika Haberleri: Bursa, 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak

Bursa, 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak

19 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 'fethin 700. yıldönümü olan' 2026 yılına yüksek teknoloji ile ulaşmasını planladıklarını belirterek, kentin sanayi ve akademik birikimi ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.

Bursa, 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 'fethin 700. yıldönümü olan' 2026 yılına yüksek teknoloji ile ulaşmasını planladıklarını belirterek, kentin sanayi ve akademik birikimi ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 

Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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