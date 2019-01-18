Bursa, 2026’ya yüksek teknoloji ile ulaşacak
19 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 'fethin 700. yıldönümü olan' 2026 yılına yüksek teknoloji ile ulaşmasını planladıklarını belirterek, kentin sanayi ve akademik birikimi ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın 'fethin 700. yıldönümü olan' 2026 yılına yüksek teknoloji ile ulaşmasını planladıklarını belirterek, kentin sanayi ve akademik birikimi ile ihtiyaç duyulan teknolojiyi üretebilecek kapasitede olduğunu söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50
Suriyeliler, Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu
Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı
Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı