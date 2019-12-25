Bursa 22 yaşındaki doğan, kanserden öldü - Son Dakika

22 yaşındaki Doğan, kanserden öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ve akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Doğan Ata (22), toprağa verildi. Ata, Orhangazi Ortaköy Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede bana Yakup ile anne Nermin Ata'nın, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

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-Cenazeden görüntüler

-Aileden detaylar

-Tabutun taşınması

Haber-KameraHasan BOZBEYBURSA,(DHA)