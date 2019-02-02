Bursa 2200 Yıllık Lahde Sprey Boyayla Yazı Yazdılar
1 saat önce
2200 yıllık lahde sprey boyayla yazı yazdılarBursa'nın İznik ilçesinde, 5 metre uzunluğuki tek parça taştan yapılmış en büyük lahit olduğu öne sürülen tarihi Berberkaya lahdinin üzerine sprey boyayla yazı yazılması, tepki çekti.
2200 yıllık lahde sprey boyayla yazı yazdılar Bursa
'nın İznik
ilçesinde, 5 metre uzunluğuki tek parça taştan yapılmış en büyük lahit olduğu öne sürülen tarihi Berberkaya lahdinin üzerine sprey boyayla yazı yazılması, tepki çekti.
İznik'te, Roma
döneminden kaldığı, Bithynia kralı II. Prusias için yaptırıldığı tahmin edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında restore edilen 2200 yıllık Berberkaya lahdine kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı, şekiller çizildi. Bölgede inceleme yapan Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk
, lahdin, dünyada tek parça taştan yapılmış en büyük lahit olma özelliği taşıdığını söyledi. Öztürk, 2200 yıllık bir lahit. Zamanında arazi şartlarından çatlayıp, kırılmaya başladıktan sonra 1959 yılında define avcıları tarafından havaya uçurulmuş. Asırlardır bu taşa işkence yapıyorlar. Yetkililer ne yapabilir, bence hiçbir şey. Bu bir kültür meselesi. Delikanlı adam sevgilisinin ismini dışarıda taşlara, duvarlara yazmaz. Türkçeyi geçin, Arapça yazılar da yazılmaya başlanmış artık. Bu taciz halen devam ediyor. Yazık, günah dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:01 Kaynak: DHA
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