Bursa 24 Ayar Altınlı Pizza

Bursa
'da İtalyan Mutfağı İrfan Yalçın
yaptığı altınlı pizza ile Türkiye
'de ilke imza attı. Amerika
'nın bazı eyaletlerinde bin dolardan satılan 24 ayar yaprak altınların kullanıldığı pizzayı 100 lira fiyatla restoran menüsüne ekleyen Yalçın, Herkesin altın yemeyi denemesini istedik dedi. Bursa'da 21 yıldır İtalyan Mutfağı Ustalığı yapan ve 3 yıldır da 14 şubeli İtalyan Mutfağı restoren zinciri işleten İrfan Yalçın, bir televizyon haberinde gördüğü altın tozlu ıstakoz çorbasından esinlenerek altınlı yemek fikrini kendi ustalık alanı olan İtalyan Mutfağının meşhur yemeği olan pizza ile birleştirdi. Amerika'dan ithal ettiği sertifikalı 24 ayar yaprak altınlarla pizza yapan Yalçın tarihte Firavunların ve Roma
İmparatorlarının kahvaltıda altın yediğine dikkat çekti. Uzun bir araştırma ve deneme sürecinden sonra altınlı pizzayı müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyleyen Yalçın yaptığı açıklamada, Altınlı pizza aslında ütopya gibi gözükse de çok basit bir olaydı. Yıllar önce bir televizyon kanalında çıkan haberde Fransa
'da bir restoran altın tozuyla yapılan bir ıstakoz çorbası gördüm. Altının yemeklerde kullanılabildiğini gördükten sonra bunu kendime misyon edinip araştırmaya başladım. 'Altın tozu nasıl elde edilir', 'Altın nasıl yenilir', 'Zararı var mıdır', 'Altını kimler tüketiyor' gibi soruların cevaplarını aradım. Detaylı araştırınca gördüm ki çok maliyetli bir durum da yok. Fazla tüketilmediği takdirde sağlığa bir olumsuz etkisi de yok. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi altın yemenin de fazlası zarar ancak ayarında tüketildiğinde vücuda katkı dahi sağlıyor. Altın, vücutta eksik olan mineralleri sağlayabiliyor. Buna istinaden araştırmalarımda elde ettiğim bir başka sonuç ise Mısır
Firavunlarının ve Roma Krallarının günde 1 grama kadar sabah kahvaltılarında altın yemeleri oldu. Bunun amacı vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılamaktı dedi.
HERKES ALTIN YESİN İSTEDİK
Pizzada kullandıkları altınları Amerika'dan ithal ettiklerini söyleyen ve bu üründe bir maddi kaygı gütmediklerini belirten Yalçın,Pizzamızı denemelerden sonra menümüze koyduk. Altın pizzayı menüye koyarken çok bir maddi kaygı gütmedik. 'İnsanlar hayatında kaç kere altınlı bir ürün yer' dedik ve herkesin altın yemesini istedik. Buna istinaden ürünün fiyatını 100 lira olarak belirledik. 100 liranın bugün böyle bir deneyim için herkesin bütçesine uygun olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ
Altınlı pizzayı deneyip sosyal medya hesaplarında paylaşan müşterilerin güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Yalçın açıklamasında, İnsanlar altınlı pizzayı, evlilik yıldönümü, doğum günü gibi özel günlerde hediye etmek ya da özel bir deneyim yaşamak için alıyorlar. Bu anıyı biriktirmek insanların hoşuna gidiyor. Ayrıca insanlar bunu sosyal medya hesaplarında paylaştıklarında güzel geri dönüşler alıyorlar ifadelerine de yer verdi.