Bursa 29 şubat'ta nikah masasına oturan uzman çavuş, asker selamıyla 'evet' dedi - Son Dakika

29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş, asker selamıyla 'evet' dedi

Bursa'da, Özlem Çetiner (25) ile 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturan Uzman Çavuş Ömer Lafçı (28), asker selamı vererek "Bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedikten sonra 'evet' dedi.

İnegöl ilçesinde Uzman Çavuş Ömer Lafçı ve Özlem Çetiner, 4 yılda bir denk gelen 29 Şubat'ta nikah masasına oturdu. İnegöl Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende, nikah memuru Fikret Aygün'ün sorusu üzerine ayağa kalkan damat Uzman Çavuş Ömer Lafçı, asker selamı vererek, "Bu ülkenin birlik ve beraberliğini kimse bozamaz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi ve ardından 'evet' cevabını verdi. Gelin Özlem Çetiner ise, "İkimiz de Kayseriliyiz. 4 yılda bir yıl dönümümüzü kutlayacağız. Masraftan kaçtık. Güzel bir gün oldu, mutluyuz" dedi.

Damat Uzman Çavuş Ömer Lafçı, "4 yılda bir sene geçmiş olur diye düşündük. Buradan İdlib'de görev yapan meslektaşlarımın Allah yardımcısı olsun" dedi.