Bursa haber | Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan 50'den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa haber | Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan 50'den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti

18.10.2022 02:37

Bursa haberler... Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan 50'den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir tekstil fabrikasında çalışan 50'den fazla işçi yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi.

Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan 50'den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti

BURSA - Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir tekstil fabrikasında çalışan 50'den fazla işçi yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerde, akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. 50 kişiden fazla işçi için 112 Acil Çağrı Merkez'ine bilgi verildi. İşçiler, fabrikaya gelen çok sayıda ambulansla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan işlerin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Bazı hasta yakınları ise hastaneye gelen yemek şirketinin müdürüne isyan etti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
BURSA-AİLESİYLE TARTIŞIP 5 GÜN ÖNCE ATEŞE VERDİĞİ BİNAYI PATLATMAYA ÇALIŞTI BURSA-AİLESİYLE TARTIŞIP 5 GÜN ÖNCE ATEŞE VERDİĞİ BİNAYI PATLATMAYA ÇALIŞTI Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı Son dakika gündem: 5 gün önce yanan evde yeniden yangın çıktı Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı Husumetlisini balkonda görünce kurşun yağdırdı, 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haber | Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan 50'den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
07:23 Adıyaman'da zehir tacirlerine şafak operasyonu: 7 gözaltı
22:35 Cem Yılmaz, 50 yaşına basan Tarkan'ın doğum gününü kutladı: Nice yıllara kral
02:52 Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayanlara 3 yıla kadar hapis cezası! Basın Kanunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzluk sözleri üzerine vekillerine talimat veren Akşener'den sert açıklama: Hayır oyu veren yalancıdır
00:28 TRT Spor canlı yayında söylenenler taraftarı sinirlendirdi! Ünlü yorumcuya tepki yağıyor
00:03 Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe maçında ekrana gelen görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi: Hayatımda böylesini görmedim
23:47 Sosyal konut projesi hakkında konuşan Bakan Kurum 28'ini işaret etti: Büyük müjdelerimiz var, Cumhurbaşkanımız açıklayacak
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:21 Diyarbakır'da parka atılan top kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 07:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa haber | Bursa'da bir tekstil firmasında çalışan 50'den fazla işçi yemekten zehirlendi, hasta yakınları yemek şirketinin sahibine isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement