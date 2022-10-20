Son dakika haber... Yürekleri ağza getiren tadilat kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Yürekleri ağza getiren tadilat kamerada

20.10.2022 14:02

Son dakika haberleri... Yürekleri ağza getiren tadilat kamerada Bursa'da bir apartmanda yapılan tehlikeli tadilat yürekleri ağza getirdi.

Yürekleri ağza getiren tadilat kamerada

BURSA - Bursa'da bir apartmanda yapılan tehlikeli tadilat yürekleri ağza getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde tadilat yapılan 6 katlı apartmandaki işçileri gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışmaları tepkiye yol açtı. 3 işçinin herhangi bir önlem almadan dış cephe kaplama işlemi yapması yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Yürekleri ağza getiren tadilat kamerada - Son Dakika

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