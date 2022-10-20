Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde tadilat yapılan 6 katlı apartmandaki işçileri gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. İşçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yüksekte çalışmaları tepkiye yol açtı. 3 işçinin herhangi bir önlem almadan dış cephe kaplama işlemi yapması yürekleri ağza getirdi.

BURSA - Bursa 'da bir apartmanda yapılan tehlikeli tadilat yürekleri ağza getirdi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Yürekleri ağza getiren tadilat kamerada - Son Dakika

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