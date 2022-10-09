Bursa'da 379 jandarma personeli il genelinde önceden belirlenen 86 noktada uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşların huzuru için yapılan kotrolde 6.541 şahıs GBT'si sorgulandı. 3774 araç denetlenirken, 29 araca toplam 43.460 bin TL cezai işlem uygulandı, 29 araç trafikten men edildi. Aranan 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması' - Son Dakika

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