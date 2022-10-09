Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması' - Son Dakika
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Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması'

09.10.2022 01:39
Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması'

Bursa 3. sayfa haberi | Bursa İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yaptı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yaptı.

Bursa'da 379 jandarma personeli il genelinde önceden belirlenen 86 noktada uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşların huzuru için yapılan kotrolde 6.541 şahıs GBT'si sorgulandı. 3774 araç denetlenirken, 29 araca toplam 43.460 bin TL cezai işlem uygulandı, 29 araç trafikten men edildi. Aranan 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, uygulamanın vatandaşların huzuru için yapıldığı belirtildi. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa 3. sayfa haberleri: Bursa'da 379 jandarma ile 'Huzur Güven Uygulaması' - Son Dakika
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