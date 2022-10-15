Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

15.10.2022 14:24

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre yolda yürüdüğü sırada yanında bulunan poşetle birlikte ayva ağacına çıkan 69 yaşındaki İ.Ş. henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçta asılı kaldı.

VATANDAŞLAR HABER VERDİ

Sabah saatlerinde ağacın üzerinde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İşte olay yerinden kareler;

Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi
Ayva toplamak için çıktığı ağaçta feci şekilde can verdi
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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ayva toplamak için çıktığı ağaçta asılı kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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