Bursa 3. sayfa haberleri | Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kameralarda

- Bursa'da bisikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kameralarda

BURSA - Bursa'da bisikletli gençlerin canlarını hiçe saydıkları tehlikeli yolculuklar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisiklet sürücüsü rüzgarı kesmek için akıl almaz bir yöntem denedi. Bisikleti ile seyreden kamyonetin arkasına santimetreler kalacak şekilde yaklaşarak bir süre ilerledi. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Diğer bir görüntü ise merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yorulmadan ve hızlıca gitmek isteyen bisikletli genç, çareyi kamyonetin kasasına tutunarak gitmekte buldu. Bir süre kamyonetin kasasına tutunarak giden genç daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.