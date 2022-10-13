Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada

13.10.2022 08:57

Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu.

Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobil dükkana böyle girdi

O anlar güvenli kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da sol şeritte seyrederken kontrolden çıkan otomobil dükkana girdi. Saniyeler önce dükkanın önünden geçen bisikletli çocuk ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam üstü saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Sol şeritte hızla ilerleyen otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yanlamaya başladı. Spin atan otomobil daha sonra kayarak yol kenarında bulunan bir dükkanının camından içeri girdi. Kazadan saniyeler önce ise bisikletli bir çocuğun bisikletiyle yoldan geçtiği ve kazadan kıl payı kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası konuşan şirket sahibi Önder Suvak, "Biz dükkanı yemeğe gitmek için kapatıp çıktı. Aradan yarım saat geçti telefon çaldı. Buradaki arkadaşlar 'dükkana otomobil girdi' diye aradılar. Hemen geldik. Sonra güvenlik kamerasını inceledik. Sol şeritte giden bir araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dükkana girmiş. Çok şükür o sırada saniyeler önce bisikletli bir çocuk buradan geçmiş. Allah korumuş resmen. Çok şükür, sürücü, çocuk ve biz kazayı yara almadan atlattık. Cana geleceğine mala gelsin. Dükkan bu hale geldi. Gelsin yapacak bir şey yok" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Sol şeritte ilerleyen bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırımı aşıyor ve daha sonra dükkanın camından içeri girerek durabiliyor. Kazadan 3 saniye önce ise otomobilin kayarak dükkana geldiği noktadan bisikletle bir çocuk geçiyor.

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Kaynak: İHA

Bursa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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