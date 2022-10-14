Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da yunus timlerinden 'Metruk 2' operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da yunus timlerinden 'Metruk 2' operasyonu: 20 gözaltı

14.10.2022 10:04

Bursa habere göre Bursa'da yunus timlerinden 'Metruk 2' operasyonu: 20 gözaltı Yapılan aramalarda: 9 adet ruhsatsız tabanca, 250 gram uyuşturucu ele geçirildiBURSA Bursa'da Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla sürekli metruk binalara yönelik operasyon düzenleyen Yunus Ekipleri baskın sonucu 20...

Bursa'da yunus timlerinden 'Metruk 2' operasyonu: 20 gözaltı

Yapılan aramalarda: 9 adet ruhsatsız tabanca, 250 gram uyuşturucu ele geçirildi

BURSA Bursa'da Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla sürekli metruk binalara yönelik operasyon düzenleyen Yunus Ekipleri baskın sonucu 20 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ve 250 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 KADES olayına müdahale edildi. Ara sokaklarda motorize ekipleri gören çocuklar ise mutluluklarını el sallayarak gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri düzenli olarak yaptıkları metruk operasyonlarına bir yenisini ekledi. Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak ve Çarşamba mahallerinde bulunan ve asayişi olumsuz yönde etkileyen metruk binalara operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu uyuşturucu madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan, hırsızlık suçlarına karışmış 5 kişi gözaltına aldı. Yapılan denetimlerde ise farklı suçlardan aranan 15 kişiyi yakalamayı başarırken 1 KADES olayına da erken müdahalede bulundu. Şüphelilerin üzeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 9 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet fişek, 5 adet kuru sıkı tabanca, 118,81 gram esrar, 53,53 gram metamfetamin ve 4,25 gram selvia uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 2 sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Ara sokaklarda yunus ekiplerini gören küçük çocuklar ise mutluluklarını el sallayarak gösterdi.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da yunus timlerinden 'Metruk 2' operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa 3. sayfa haberleri... Bursa'da yunus timlerinden 'Metruk 2' operasyonu: 20 gözaltı - Son Dakika
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