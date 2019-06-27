BURSA 3'üncü kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı
1 saat önce
3'üncü kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandıBursa'nın Gemlik ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen S.I. (37) ağır yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:52 Kaynak: DHA
3'üncü kat balkonundan düşen kadın ağır yaralandı Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde 3'üncü kat balkonundan düşen S.I. (37) ağır yakalandı.
Olay sabah saatlerinde Küçük Kumla Mahallesi Abdullah Arslan
Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan S.I. isimli kadın, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan beton zemine düştü. Çevredekiler yerde hareketsiz yatan kadın için sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. S.I.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu araştırıyor.
Evinin balkonunda ölü bulunan ayakkabı boyacısı maganda kurbanı çıktı
Umumi tuvalet zarar ettiği gerekçesiyle kapatıldı
Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok
Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu