Bursa 4 Bin Polisle Yapılan 'Narko Timsah' Operasyonuna 121 Tutuklama
1 saat önce
4 bin polisle yapılan 'narko timsah' operasyonuna 121 tutuklamaBursa'da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis ile gerçekleşen Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4 bin polisle yapılan 'narko timsah' operasyonuna 121 tutuklama Bursa
'da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis ile gerçekleşen Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
geçtiğimiz günlerde 4 bin polisle Bursa tarihindeki en büyük operasyonu gerçekleştirdi. Özel harekat polisi, zırhlı araçlar ile çok 5 narkotik köpeğinin yer aldığı operasyonda Bursa'nın merkezi ile 17 ilçede yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamından ev, iş yerleri araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturcu ve ruhsatsız silah silah ele geçirildi. İl genelindeki operasyonda 206 kiş gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 206 kişi, işlemlerinin ardından adlieyeye sevk edildi. Operasyonda 121 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, 85 kişiye ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
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