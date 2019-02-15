Son Dakika Haberleri: Bursa 4 Bin Polisle Yapılan 'Narko Timsah' Operasyonuna 121 Tutuklama

Bursa 4 Bin Polisle Yapılan 'Narko Timsah' Operasyonuna 121 Tutuklama

1 saat önce

4 bin polisle yapılan 'narko timsah' operasyonuna 121 tutuklamaBursa'da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis ile gerçekleşen Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 bin polisle yapılan 'narko timsah' operasyonuna 121 tutuklama

Bursa'da geçtiğimiz günlerde 4 bin polis ile gerçekleşen Narko Timsah operasyonunda gözaltına alınan 206 kişiden 121'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde 4 bin polisle Bursa tarihindeki en büyük operasyonu gerçekleştirdi. Özel harekat polisi, zırhlı araçlar ile çok 5 narkotik köpeğinin yer aldığı operasyonda Bursa'nın merkezi ile 17 ilçede yüzlerce adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamından ev, iş yerleri araçlar ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturcu ve ruhsatsız silah silah ele geçirildi. İl genelindeki operasyonda 206 kiş gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 206 kişi, işlemlerinin ardından adlieyeye sevk edildi. Operasyonda 121 uyuşturucu satıcısı tutuklanırken, 85 kişiye ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı

Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 14:04:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa 4 Bin Polisle Yapılan 'Narko Timsah' Operasyonuna 121 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]