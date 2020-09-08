BURSA 4 kilo ağırlığında 65 santimetre boyunda olan 15 yaşındaki İlker, toprağa verildi - Son Dakika

4 kilo ağırlığında 65 santimetre boyunda olan 15 yaşındaki İlker, toprağa verildi

Bursa'da, milyonda bir görülen ve halk dilinde büyüme geriliği olarak bilinen 'Silver- Russell' hastalığına bağlı yaşamını yitiren İlker Bayrak, gözyaşları arasında toprağa verildi. 15 yaşında olmasına rağmen sadece 4 kilogram ağırlığında ve 65 santimetre boyunda olan Bayrak'ın tabutunu, dayısı Sıddık Döngel, kucağında taşıdı.

İnegöl ilçesinde yaşayan Adnan-Elif Bayrak çiftinin çocukları İlker Bayrak, gelişime geriliği göstermesi üzerine kentteki pek çok hastaneye götürüldü. Ancak hastalığı teşhis edilemedi. Bunun üzerine aile, İlker'i Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Burada yapılan tetkikler sonucunda ise milyonda bir görülen 'Silver- Russell' yani büyüme ve gelişme geriliği hastalığı olduğu ortaya çıktı.

15 yaşında olmasına rağmen, sadece 4 kilogram ağırlığında ve 65 santimetre boyunda olan İlker Bayrak, dün akşam evde rahatsızlandı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen İlker, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

İlker Bayrak'ın cenazesi morgdan bugün ailesi tarafından alındı. Dayısı Sıddık Döngel'in tabutunu kucağında taşıdığı İlke'in babası Adnan Bayrak, güçlükle ayakta durabildi. İlker Bayrak, kılınan cenaze namazının ardından Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi.