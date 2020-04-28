BURSA 4 metrelik duvardan düşen kişi yaralandı - Son Dakika

4 metrelik duvardan düşen kişi yaralandı

Bursa'da dengesini kaybeden alkollü şahıs 4 metrelik duvardan düşerek yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa ilçesi Lalaşahin mahallesinde meydana geldi. Alkol almak isteyen Ahmet İ.(42) Setboyu sokak üzerinde bulunan mezarlık duvarına çıktı. Duvarın üzerinde oturan alkollü şahıs bir süre sonra dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. Olayı gören vatandaşlar Ahmet İ.?nin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan alkollü şahıs Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Ahmet İ.?nin 2 ayağında da kırık tespit edildi.