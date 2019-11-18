Son Dakika Haberleri: Bursa 40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı
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Bursa 40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı

6 saat önce

40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladıBursa'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor.

40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Nusret Aktaş (59), 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var dedi. Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, 40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum dedi.

Bursa 40 yıl önce restoranda kırılan bardakla cam yemeye başladı

Nusret Gökçe, İznik, Bursa, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:23 Kaynak: DHA
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