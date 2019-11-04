Bursa 41. orhangazi zeytin festivali coşkusu yaşandı

41. Orhangazi Zeytin Festivali coşkusu yaşandı

Bursa'da 41.Orhangazi Zeytin Festivali Kutlama Programı Cumhuriyet Alanı'nda Bursa ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirildi.

İlki 1978 yılında dönemin belediye başkanı Şevket Durmuş tarafından başlatılan Orhangazi Zeytin Festivali'nin 41'incisi bu yıl kutlandı. Cumhuriyet Alanı'nda Festival Komitesi üyeleri Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz ve Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın festival çelengini Atatürk Anıtı'na sunması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan festivale Ak Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fethi Yıldız, Siyasi partiler, STK temsilcileri ile birlikte çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Bando takımı ve Mehter Takımlarının konserlerinden sonra protokol konuşmaları yapıldı.

EN ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNÜNÜN ZEYTİN OLDUĞU VURGULANDI

Festivalin açılış konuşmasını yapan Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere, Marmarabirlik'in bu yıl ki fiyat politikasını eleştirdi. Daha sonra kürsüye gelen Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa bölgesinin en önemli tarım ürününün zeytin üretimi olduğuna vurgu yaptı. Belediye Başkanı Bekir Aydın ise "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu yıl zeytin dane desteği verildiğini belirterek bu konu emeği olan milletvekillerimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra sırası ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fethi Yıldız ve Orhangazi Kaymakamı Dr.Yalçın Yılmaz günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise festivalin 41 yıldır düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu birer konuşma yaptı.

HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ YAPILDI

Festivalde daha sonra Orhangazi Belediyesi Halkoyunları ekipleri ile Orhangazi Halk Dansları Derneği'nin halkoyunları ekipleri ve Mehteran ekibi gösterilerini sahneledi. Festivalde daha sonra 41.Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen Zeytin bahçe bakım, zeytin dane, Zeytinyağlı Yemek, Kompozisyon, Fotoğraf ve Kervan Geçiş yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festival köylerin hazırladıkları kervan geçiş töreni ile tamamlandı.