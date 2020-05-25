BURSA 45 günlük bebek, koronavirüsü yendi - Son Dakika

45 günlük bebek, koronavirüsü yendi

BURSA'da, 2 günü yoğun bakımda geçen 9 günlük tedavisinin ardından iyileşen koronavirüs hastası 45 günlük kız bebek, hastaneden taburcu edildi.

Kentte yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne getirilen 45 günlük kız bebek, yapılan testler sonucu 'Covid-19' tespit edilmesi üzerine tedaviye alındı. 2 günü yoğun bakım olmak üzere 9 günlük koronavirüs tedavisinin ardından iyileşen bebek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Henüz 45 günlük olan bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Uzm. Dr. Emre Gök, "Bebeğimiz acil polikliniğimize 9 gün önce düşmeyen ateş şikayetiyle geldi. Hastamızın fiziki muayenesinde genel durumu kötü ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle 'Covid-19' ön tanısıyla yoğun bakım ünitemize yatırdık. Burada yapılan tetkikler 'Covid-19' tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu oldu. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızın karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu? dedi.