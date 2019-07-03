BURSA 49 yıldır aynı parkta farklı materyallere portre çiziyor

49 yıldır aynı parkta farklı materyallere portre çiziyorBursa'da karikatürist Kemal Akkoç, 49 yıldır aynı parkta portre çiziyor. 50'nci yılını kutlamaya hazırlanan Akkoç, kağıt dışında tabak, bardak, ağaç ve taşların yanı sıra su kabağına da portre çizmeye başladı.Bursa'da ortaokul yıllarında öğretmenlerinin karikatürlerini çizerek resme başlayan Kemal Akkoç, edebiyat öğretmenli olmasının ardından da bu tutkusundan vazgeçmedi. 1970 yılından beridir Kültürpark'ta her yaz portatif sandalyesiyle karikatür çizmeye devam eden Akkoç, portre çizimleriyle de beğeni topluyor. 49 yıldır aralıksız olarak bu döngüsünü sürdüren Akkoç çizimlerini yalnızca kağıda değil; taş, tabak, bardak ve ağaçlara da çiziyor. Önümüzdeki yıl parktaki 50'nci yılını kutlayacak Akkoç şimdilerde ise bu materyallere su kabağını da ekledi. Tarlatan su kabağındaki çizimler sanata dönüşürken, görenler ise bu çizimlere ilgi gösteriyor.ŞİMDİ DE SU KABAĞINA ÇİZİYORAvrupa'nın birçok köşesinde parklarda çizimlerin yapıldığını ancak kendisi gibi 49 yıl boyunca aynı yerde portre yapan bir kişinin bulunduğunu sanmadığını öne süren Akkoç, 'Seneye 50'nci yılım olacak. Parkta aşağı yukarı en eski olanlardan biriyimö dedi. Farklı çizimleriyle dikkat çeken Akkoç, 'Son yıllarda kağıdın dışında ağaca, taşa, tabak, bardak gibi materyallere su kabağına da çiziyorum. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde daha çok kağıtların kullanıldığını görünce bende alışılmışın dışında çizimler yapmak istedim. Yenilik yapmak zorundayız. Her sanat dalı, kendi içerisinde kendini yenilemeliö diye konuştu.ARAPLAR İLGİ GÖSTERİYORMuğla'nın Fethiye ilçesini gezdiği esnada su kabaklarını gördüğünü ve böyle bir fikrin ortaya çıktığını paylaşan Akkoç, insanlar tarafından farklı materyallere portre çiziminin ilgi çektiğini dile getirerek 'Su kabağını zımparalıyor, akabinde çizim yapıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Önemli olan sıradışı şeyler yapmak, bunun peşindeyim. Değişen ve dönüşen dünyada sadece kağıda çizmek yeterli değil, farklı ebatlarda, farklı materyallere de çizmek gerekiyor. Özellikle Arap turistler çok yoğun ilgi gösteriyor. Taşa çizilen portreler kalıcı olduğundan ve yıpranmadığından daha fazla revaçta açıklamasını yaptı.