Bursa 5 Asırlık Ağaçları Sanata Dönüştürüyorlar

5 asırlık ağaçları sanata dönüştürüyorlarBursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 100 ila 500 yıllık ceviz ağaçları sanata dönüştürülüyor.

5 asırlık ağaçları sanata dönüştürüyorlar



Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 100 ila 500 yıllık ceviz ağaçları sanata dönüştürülüyor. Tekil üretiminin yapıldığı ceviz ağaçlardan imal edilen masalar 25 ülkeye ihraç ediliyor. Bin ile 40 bin lira arasında fiyatla satışa sunulan adeta tarihi yaşatan ürünler ilgi çekiyor. Antika özelliğini taşıyan ürünlerin ikinci bir kopyası ise kesinlikle üretilmiyor.



İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firması 100 ila 500 yıllık ceviz ağaçlarını sanata dönüştürüyor. Türkiye'nin çeşitli illerine giderek vatandaşların 1 ila 5 asırlık ceviz ağaçlarını alan mobilya firması sahibi Yusuf Gül, ağaçların nasıl işlenip, adeta bir sanat eserine dönüştüğünü anlattı. 50 yıldan bu yana mobilya sektöründe faaliyet gösterdiklerini aktaran Yusuf Gül, Ahşap sanatını ön plana çıkardık. Ürünlerimizin çok güzel katma değer kazandırdığını gördük. İlk önce ağaçları bulmak için Türkiye'nin çeşitli illerine giderek, verimden düşmüş ağaçları buluyor ve satın alıyoruz. Bu ağaçlar 100 ila 500 yıl arasında yaşı olan ağaçlar. Kesimi gerçekleştirdikten sonra İnegöl'e getiriyoruz. Doğal hava şartlarına uyum sağlaması açısından 1.5 sene bu ağaçları bekletiyoruz. 2 ay kadar da kurutma fırınlarında bekletiyoruz. Sonrasında zımpara yapıyoruz. Ardından çeşitli süslemelerle satışa hazır hale geliyorö dedi. Gül, ürünlerin bin liradan başlayıp 45 bin lira kadar satışa sunulduğunu kaydetti.



BU ÜRÜNLERİN KOPYASI YOK



Ürünlerin kopyasının olamayacağının altını çizen Gül, Yaptığımız ürünlerin her biri tekil üründür. Aynı ağaçtan ikinci aynı ürünü üretmiyoruz. Tüm projelerimizin sadece bir örneği var ikinci bir örneği olamaz. Çok çeşidimiz var. Antika özelliğine sahip ürünlerimizin hiç biri diğerine benzemiyorö dedi. Gül, ürünlerin 25 ülkeye ihraç edildiğini de sözlerine ekledi.

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