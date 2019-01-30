Bursa 5 Bin Üniversite Öğrencisi, Winterfest-2019 İçin Uludağ'a Akın Etti

5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest-2019 için Uludağ'a akın ettiKIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlenecek olan festival kapmasında binlerce Üniversite öğrencisi Uludağ'a akın etti, pistlerde adım atacak yer kalmadı.

5 bin üniversite öğrencisi, Winterfest-2019 için Uludağ'a akın etti



KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da düzenlenecek olan festival kapmasında binlerce Üniversite öğrencisi Uludağ'a akın etti, pistlerde adım atacak yer kalmadı. Teleferik ve telesiyej önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da düzenlenecek olan festivale katılmak isteyen 5 bin üniversiteli genç festivale saatler kala kayak pistlerine akın etti. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken oteller yüzde yüz dolduğu için yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Teleferik ve telesiyejler önünde uzun kuyruklara neden olan üniversite öğrencilere kayak snowboard yaparak karın keyfini çıkardı. Ayrıca Uludağ'da kar kalınlığı 147 santimetre olarak ölçülürken hava sıcaklığının ise en düşük sıfırın altında 9 derecece olduğu öğrenilirken en yüksek 3 derece olduğu öğrenildi.



Uludağ'a festival için geldiğini belirten üniversite öğrencisi Rukiye Demir, Isparta Süleyman Demirel Üniversite'sinde okuyorum. Uludağ'a Winterfest için geldim. Aşırı bir kalabalık var ama ortam çok güzelö dedi.



Otellerin festival kapmasında yüzde yüz dolduğunu belirten Alkoçlar Otel müdürü Erçin Yalçın, Bu gün festival kapsamında 5 bin üniversite öğrencisi geldi. Otellerde doluluklar yüzde yüz devam ediyor. Şubat'ın sonuna kadar da böyle devam etmesi bekleniyor. Şuanda çok güzel bir yoğunluk var pistlerde adım atacak yer yokö diye konuştu.

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